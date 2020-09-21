Телеканал NTD

Китайцам предлагают полюбить растительное мясо

Китайцам предлагают полюбить растительное мясо

В Китае на фоне гигантской мясной индустрии появилось несколько компаний, которые продвигают свою альтернативу – заменитель..

Дата загрузки: 2020-09-21

В Китае на фоне гигантской мясной индустрии появилось несколько компаний, которые продвигают свою альтернативу – заменитель мяса на основе растительных ингредиентов. Они говорят, что их продукция становится всё более востребованной из-за эпидемий африканской чумы свиней и коронавируса.
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