Сады мира в Берлине предлагают совершить кругосветное путешествие
В Берлине предлагают, не выезжая из города, совершить путешествие по садам мира. Они находятся в парке..
Дата загрузки: 2020-11-18
Парк Марцан основали в 87-м году. А через семь лет здесь началось создание китайского сада. К 2000-му году он был готов и стал самым большим китайским садом Европы. После этого родилась идея создать парковый ансамбль под названием «Сады мира».
[Беате Ройбер, куратор садов]:
«Это нечто особенное не только для Берлина, но и для всей планеты. Столько разнообразных садов, традиционных и современных, сделанных из высококачественных конструкций, можно увидеть только здесь».
Итальянский сад открылся 12 лет назад. Он погружает в эпоху Ренессанса. Архитектура создана по образцам известных вилл Тосканы и садов Боболи. В парке также есть сады, посвящённые культурам Австралии, Таиланда и ЮАР.
[Беате Ройбер, куратор садов]:
«Здесь вы по-прежнему можете совершить небольшое кругосветное путешествие по разным континентам, поскольку большинство садов открыты. Как обычно, на зиму мы закрыли японский и корейский сады. Но во все остальные можно зайти и полюбоваться архитектурой разных уголков мира».
Сады мира в Берлине открываются ежедневно в 9 утра и работают до темноты.
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