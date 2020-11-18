Сады мира в Берлине предлагают совершить кругосветное путешествие

В Берлине предлагают, не выезжая из города, совершить путешествие по садам мира. Они находятся в парке..

В Берлине предлагают, не выезжая из города, совершить путешествие по садам мира. Они находятся в парке отдыха Марцан. На 43 гектарах расположились китайский, восточный, итальянский и другие сады. Всего их 18.

Парк Марцан основали в 87-м году. А через семь лет здесь началось создание китайского сада. К 2000-му году он был готов и стал самым большим китайским садом Европы. После этого родилась идея создать парковый ансамбль под названием «Сады мира».

[Беате Ройбер, куратор садов]:

«Это нечто особенное не только для Берлина, но и для всей планеты. Столько разнообразных садов, традиционных и современных, сделанных из высококачественных конструкций, можно увидеть только здесь».

Итальянский сад открылся 12 лет назад. Он погружает в эпоху Ренессанса. Архитектура создана по образцам известных вилл Тосканы и садов Боболи. В парке также есть сады, посвящённые культурам Австралии, Таиланда и ЮАР.

[Беате Ройбер, куратор садов]:

«Здесь вы по-прежнему можете совершить небольшое кругосветное путешествие по разным континентам, поскольку большинство садов открыты. Как обычно, на зиму мы закрыли японский и корейский сады. Но во все остальные можно зайти и полюбоваться архитектурой разных уголков мира».

Сады мира в Берлине открываются ежедневно в 9 утра и работают до темноты.

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