Вместо воздушных путешествий сингапурцам предлагают поесть в авиалайнере
Два лайнера Airbus A380 в сингапурском аэропорту «Чанги» превратились в рестораны. Из-за пандемии здесь отменены почти..
Дата загрузки: 2020-10-26
[посетительница ресторана]:
«Мы пришли поддержать национального перевозчика. И к тому же мы давно не были на борту самолёта, так что это хорошая возможность».
Гости проходят регистрацию в вестибюле, а потом их провожают в авиалайнер. Меню состоит из фирменных блюд перевозчика.
[посетитель ресторана]:
«Мне нравится, что-то новое в жизни. Еда здесь хорошая, и атмосфера приятная».
Обед в экономклассе стоит 40 долларов США, в бизнес-классе – 480. За один раз в двух лайнерах могут обслужить 900 человек. Ресторан работает по выходным.
Короткая ссылка на эту страницу: