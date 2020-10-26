Вместо воздушных путешествий сингапурцам предлагают поесть в авиалайнере

Два лайнера Airbus A380 в сингапурском аэропорту «Чанги» превратились в рестораны. Из-за пандемии здесь отменены почти..

[посетительница ресторана]:

«Мы пришли поддержать национального перевозчика. И к тому же мы давно не были на борту самолёта, так что это хорошая возможность».

Два лайнера Airbus A380 в сингапурском аэропорту «Чанги» превратились в рестораны. Из-за пандемии здесь отменены почти все рейсы, но людям предлагают хоть ненадолго почувствовать себя пассажирами.

Гости проходят регистрацию в вестибюле, а потом их провожают в авиалайнер. Меню состоит из фирменных блюд перевозчика.

[посетитель ресторана]:

«Мне нравится, что-то новое в жизни. Еда здесь хорошая, и атмосфера приятная».

Обед в экономклассе стоит 40 долларов США, в бизнес-классе – 480. За один раз в двух лайнерах могут обслужить 900 человек. Ресторан работает по выходным.

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