Гражданский Ту-154 совершил последний в России полёт

Российский авиалайнер Ту-154 совершил последний пассажирский рейс. Этот самолёт был единственным, остававшимся на службе в гражданской..

Российский авиалайнер Ту-154 совершил последний пассажирский рейс. Этот самолёт был единственным, остававшимся на службе в гражданской авиации России. Его выводят из эксплуатации, поскольку у него заканчивается действие сертификата лётной годности. Авиалайнер принадлежит авиакомпании «Алроса».

Ту-154 вылетел из аэропорта Мирный в Якутии и приземлился в Новосибирске. Он доставил туда 140 пассажиров. Пока самолёт останется в новосибирском аэропорту и будет ждать решения своей дальнейшей судьбы.

Ту-154 был разработан в 60-х годах. Он рассчитан на перевозку 150–180 пассажиров. Первый регулярный пассажирский рейс выполнил в 72-м году. Производство лайнеров завершилось семь лет назад.

Самолёты Ту-154 использовали шесть российских авиакомпаний. В середине 2000 годов они начали постепенно выводить авиалайнеры из эксплуатации. Главной причиной стало слишком большое потребление топлива.

Теперь Ту-154 остались на службе только в госорганах и армии России.

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