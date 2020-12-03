«Чрезвычайно безопасно»: Boeing провёл первый полёт 737 MAX после 20 месяцев запрета

Самолёт 737 MAX авиастроителя Boeing совершает первый полёт из Техаса в Оклахому после 20 месяцев запрета на выход в воздушное пространство. Борт принадлежит American Airlines. За 45-минутным полётом в салоне наблюдают представители СМИ.

Всё это происходит за несколько недель до первого коммерческого пассажирского полёта 737 MAX, который намечен на 29 декабря.

Перевозчики стремятся убедить пассажиров, что обновлённый самолёт безопасен.

[Питер Гамбл, пилот American Airlines]:

«Уверенность появляется здесь, в кабине пилота. Пилоты должны чувствовать себя уверенно. И я считаю, что так и будет. Эта уверенность также передастся пассажирам. Этот самолёт прошёл больше всего проверок среди всех, что я знаю. То есть он стал чрезвычайно безопасным».

Запрет на полёты самого продаваемого пассажирского самолёта Boeing ввели в марте 2019 года после двух аварий в течение пяти месяцев, в которых погибло 346 человек. Причиной назвали ошибку программного обеспечения, которая не позволяла пилотам перевести самолёт в ручное управление.

[Дэвид Сеймор, исполнительный директор American Airlines]:

«Во-первых, хочу ещё раз сказать, что наши мысли по-прежнему с теми, кто погиб во время двух трагических инцидентов, что и привело к запрету на полёты 737 Max. Именно они и их близкие были в наших мыслях, когда мы проделывали всю эту работу, чтобы вернуть эти самолёты к безопасным полётам».

Boeing устранил поломки, а пилотов научили обращаться с электроникой.

[Питер Гамбл, пилот American Airlines]:

«Пилоты проходят обучение. Это около часа и 40-50 минут на компьютере, потом час наработки, а затем два часа на учебном тренажёре. Они очень хорошо изучили систему, а также её практическое применение. Это вернёт уверенность пилотам».

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair уже планирует разместить крупный заказ на 75 самолетов 737 MAX.

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