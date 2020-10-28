Полёт над Гонконгом: развлекательные авиарейсы во время пандемии

Сто пассажиров в аэропорту Гонконга проходят регистрацию на «рейс в никуда». Этот полёт под названием «Золотой..

[пассажир]:

«Я очень скучаю по тому времени, когда можно было летать (и путешествовать). Я не садился на самолёт полгода, а сегодня у меня есть возможность полетать. Хотя это ненадолго, но лучше, чем ничего».

Сто пассажиров в аэропорту Гонконга проходят регистрацию на «рейс в никуда». Этот полёт под названием «Золотой час» позволит им окунуться в воспоминания о прошлом и насладиться видом на достопримечательности города с высоты птичьего полёта.

Из иллюминаторов Airbus A320 пассажиры любуются висячим мостом Цинма и другими знаковыми сооружениями. Потом авиалайнер пролетает над Южно-Китайским морем и возвращается обратно.

[пассажир]:

«Из-за COVID-19 это единственный шанс полететь из Гонконга в Гонконг».

Всё путешествие продлилось полтора часа.

[Крис Бирт, сотрудник компании Hong Kong Airlines]:

«Мы хотели дать людям возможность увидеть, что такое полёт во время пандемии, а также – убедиться, что это безопасный способ путешествовать. Они хотят вернуться в небо, но многие не могут выехать из Гонконга, а это прекрасная альтернатива».

Билеты на «рейс в никуда» стоили от 110 до 150 долларов США. Их раскупили за полчаса. Такой полёт также стал экономической поддержкой для самой авиакомпании.

[Крис Бирт, сотрудник компании Hong Kong Airlines]:

«Пандемия сильно повлияла на многие отрасли, особенно на отрасль авиаперевозок. Очень грустно видеть, что авиакомпании вынуждены сокращать персонал, и в Hong Kong Airlines мы сталкиваемся с такими же проблемами».

Подобные полёты организуют на Тайване, в Японии и Австралии.

Короткая ссылка на эту страницу: