В йеменских больницах аппараты для диализа вращают вручную из-за отключения света

В этой больнице, которая находится в столице Йемена, часто случаются отключения света. Из-за этого аппараты для..

В этой больнице, которая находится в столице Йемена, часто случаются отключения света. Из-за этого аппараты для диализа перестают работать.

[Мохаммед аль-Газаали, пациент]:

«Как только приехал в больницу, начались проблемы. Аппарат для диализа отключился во время процедуры, сказали, что он не будет работать. Почему? Потому что нет света».

При отключении электричества в больнице запускают генератор. Однако он тоже работает недолго, поскольку заканчивается топливо. Тогда врачам приходится перемешивать кровь вручную, чтобы не образовывалось сгустков.

[Мохаммед аль-Хаттами, работник больницы]:

«Мы вынуждены перегонять кровь вручную, чтобы не случилось застоя. Мы прилагаем все силы. Призываем власти постараться помочь людям».

Север Йемена находится под контролем повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран. Они захватили территории страны в конце 2014 года, включая и Сану. С тех пор здесь страдают от острой нехватки топлива.

В последние три месяца импорт бензина, водяных насосов и разнообразных товаров резко сократился из-за пандемии. Это ещё больше усугубило гуманитарный кризис. В настоящее время около 80% населения страны зависит от гуманитарной помощи.

[Фатима Элкенди, волонтёр]:

«У нас нет необходимых лекарств и аппаратов ИВЛ. Как нам лечить пациентов с COVID-19, когда нет даже базовых вещей? Более того, в Адене распространяются инфекционные заболевания, такие как лихорадка Денге и малярия».

Хуситы обвиняют коалиционное правительство, которое контролирует остальную часть Йемена, в том, что оно не даёт коммерческим судам заходить в северные порты. Однако коалиция, контролирующая водное и воздушное пространство, говорит, что хочет избежать контрабанды оружия.

Недавно хуситы в знак протеста приостановили полёты гуманитарных грузов от ООН в Сану. Это стало большим ударом по больницам, которые также должны реагировать на пандемию коронавируса.

Наблюдатели отмечают, что тестирование на COVID-19 в стране почти не проводят. По их мнению, вирус распространяется здесь бесконтрольно.

Пока на территориях коалиционного правительства официально подтверждено около двух тысяч случаев заболевания и 586 смертей. Хуситы с 16 мая не предоставляют статистики. До этого они сообщали о четырёх заболевших и одном умершем.

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