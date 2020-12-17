Луч надежды: после двух месяцев комы пациент победил COVID

[Дэниел Ким, пациент, переболевший COVID-19]:

«Я и не думал, что смогут вот так уйти. Но сегодня я вышел из больницы. Конечно, я сделал это с помощью ходунков, но, я думаю, что скоро поправлюсь».

Житель Калифорнии Дэниел Ким выходит из медицинского центра Сент-Джуд города Фуллертон под аплодисменты. В августе 49-летнего мужчину госпитализировали сюда с диагнозом COVID-19.

Дэниел провёл в больнице пять месяцев. Два из них был подключён к аппарату ИВЛ, то есть находился в искусственной коме.

[Дэниел Ким, пациент, переболевший COVID-19]:

«У меня был очень длинный сон. Я проснулся и подумал, что проспал несколько дней. На самом деле это были долгие пять недель. Но я ничего не чувствовал. Казалось, что я просто заснул и проснулся».

Ким говорит, что его шансы на выживание были очень низкими. Он диабетик, страдает от гипертонии и имеет избыточный вес.

[Дэниел Ким, пациент, переболевший COVID-19]:

«Если честно, до того как я заболел, я знал о вирусе только из новостей. Я слышал, что нужно носить маску, мыть руки. Но когда я заразился, то это стало реальностью. Оказалось, что это опасный для жизни вирус. И этого не поймёшь, пока сам не заболеешь».

Справиться с болезнью ему помогала команда врачей и медсестёр, в которую также входила его сестра.

[Джули Ким, медсестра и сестра Дэниела]:

«Мне кажется, мне очень повезло, что моего брата лечили в больнице, в которой я работаю. Когда мне было очень тяжело, коллеги меня поддерживали. Благодаря этому я прошла через непростое время». [Майкл Кац, врач]:

«Прогресс и выздоровление Дэниела Кима – для нас луч надежды. Дэниел был в тяжёлом состоянии несколько месяцев. И он стал одним из тех, кому повезло выкарабкаться, стоя перед угрозой смерти от COVID-19».

В этой больнице Дэниел провёл дольше, чем любой другой пациент, когда-либо здесь лежавший.

Короткая ссылка на эту страницу: