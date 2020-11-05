На Тайване новый робот-лаборант в день обрабатывает 2000 тестов на COVID-19

Это новейший робот для борьбы с коронавирусом. Он выполняет функцию врача-лаборанта, который исследует образцы биологической жидкости..

Это новейший робот для борьбы с коронавирусом. Он выполняет функцию врача-лаборанта, который исследует образцы биологической жидкости человека. Аппарат разработала биотехнологическая компания из Тайбэя.

Робот оборудован тремя манипуляторами и одновременно может обрабатывать много образцов. При этом он имитирует действия человека, чтобы предотвратить перекрёстное загрязнение во время проведения анализов.

Разработчики надеются, что такой высокотехнологичный лаборант поможет остановить распространение коронавируса и поддержит мировую экономику, пострадавшую от пандемии.

[Арвин Чжэнь, сотрудник компании TCI]:

«Робот может выдавать 2000 результатов анализов в день. Если в аэропорту Кеннеди или сингапурском аэропорту установить 100 таких роботов, то эти аэропорты смогут полностью возобновить рейсы и позволить пассажирам безопасно путешествовать. Это оживит экономику страны».

Новую технологию уже успешно используют в одной из больниц Тайбэя. Раньше результатов тестов ждали не менее двух дней. Теперь они поступают намного быстрее.

[Ли Шимин, врач]:

«Робот поможет найти баланс между контролем над эпидемией и поддержанием экономики. Можно будет массово работать и в то же время эффективно предотвращать распространение вируса».

Робот-лаборант также запрограммирован на то, чтобы отличать грипп от коронавируса.

[Ли Шимин, врач]:

«Это очень эффективно во время профилактики эпидемий. Больного гриппом не отправят на карантин, и ошибок станет меньше».

Робота-лаборанта используют в нескольких правительственных учреждениях, в центрах контроля над заболеваниями и трёх больницах в Северном и Центральном Тайване.

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