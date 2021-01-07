Житель Берлина проводит онлайн-экскурсии по улицам

Экскурсия к знаменитым Бранденбургским воротам в Берлине, а также прогулка по окрестным районам в центре. Правда,..

Экскурсия к знаменитым Бранденбургским воротам в Берлине, а также прогулка по окрестным районам в центре. Правда, туристов вокруг не видно, ведь действуют карантинные правила. Местный гид Джереми Минсберг рассказывает о достопримечательностях онлайн.

Американец живёт в столице Германии уже 20 лет. Раньше зарабатывал тем, что проводил частные экскурсии. Теперь пытается поддерживать свой бизнес такими цифровыми путешествиями.

[Джереми Минсберг, гид]:

«Изначально мои экскурсии были забронированы на всё лето. Однако когда в марте началась пандемия, все клиенты отменили туры».

Джереми сразу придумал способ, как продолжить работу. С участниками туров связывается посредством видеозвонков.

[Джереми Минсберг, гид]:

«Нужно проявлять креативность, расширять границы. Вместо того чтобы призывать клиентов приехать в Берлин, я подумал о том, как можно привезти Берлин клиентам на дом».

Джереми провёл уже более 100 онлайн-экскурсий. Некоторые были персональными. А иногда за один раз было до 100 участников.

За каждый тур гид берёт плату в 75 евро, независимо от числа людей. Продолжается экскурсия в среднем два часа.

[Джереми Минсберг, гид]:

«Я хожу по улицам, а клиенты со мной разговаривают. Они могут задавать мне вопросы: личные или о том, что находится рядом. Иногда они просят остановиться и показать что-то, мимо чего я проходил».

Самой большой проблемой пока остаётся ограниченный заряд телефона, а также не всегда хорошее интернет-соединение. Однако гид говорит, что все его экскурсии пока проходили без сбоев.

Среди клиентов Джереми есть жители Австралии и Новой Зеландии. Но большинство – из США.

[Карен Винокур, жительница Вашингтона]:

«Раньше мы тоже участвовали в виртуальных экскурсиях, но здесь нам понравилось то, что она проходит в реальном времени. Он не просто показывает фото Берлина. Он ходит по улицам, много рассказывает, и у него очень широкие познания. Плюс он интересный человек».

Зимой Джереми сократил количество экскурсий. Световой день стал короче, и из-за разницы во времени с США остаётся слишком мало светлых часов для туров. Наверстать упущенное надеется весной.

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