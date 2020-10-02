Минская группа призвала к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе продолжают предоставлять видеокадры, свидетельствующие о продолжении боевых действий. Уже почти неделю..

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе продолжают предоставлять видеокадры, свидетельствующие о продолжении боевых действий. Уже почти неделю там не прекращаются стычки между азербайджанскими и армянскими военными.

Это видео показал турецкий телеканал. На нём предположительно армянский беспилотник, который сбивают в районе Нагорного Карабаха.

А эти кадры предоставил омбудсмен самопровозглашённой республики. На них виден обстрел автомобильной дороги. Эти фото тоже предоставила армянская сторона. На них обломки штурмовика Су-25, который якобы сбил турецкий истребитель.

Обгоревшие и покорёженные танки и грузовики. Это уже кадры с азербайджанского телеканала. Как сообщается, это армянская техника, которую удалось уничтожить противнику.

Нагорный Карабах отделился от Азербайджана в ходе войны 1991-94 годов. На международном уровне его независимой страной не признали. При этом на его территории проживают одни армяне.

Сейчас обе стороны заявляют о многочисленных жертвах и раненых. Азербайджан утверждает, что с его стороны погибли только гражданские.

Недавно Франция, Россия и Соединённые Штаты призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Президент Франции сказал, что три лидера, в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, опубликовали совместное коммюнике.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Мы потребовали безоговорочного прекращения огня, призвав к благоразумию тех, кто иногда подталкивает ту или иную сторону пойти дальше, чем следует».

Нынешний конфликт стал самым серьёзным с 90-х годов прошлого века. Он грозит дестабилизировать ситуацию во всём регионе, который служит важным коридором для поставки газа на мировые рынки.

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