Участок в подарок: иранский шейх помогает тем, кому тесно
Земля в подарок Дулиджан, Иран Это не совсем обычная иранская деревня. Здесь участки не продают, а..
Дата загрузки: 2020-10-07
Дулиджан, Иран
Это не совсем обычная иранская деревня. Здесь участки не продают, а отдают даром. Правда, не всем, а особо нуждающимся молодым парам.
На такую щедрость пошёл состоятельный шейх Зейд Зебари. Он считает, что собственный дом с участком – отличное начало счастливой семейной жизни.
[Зейд Зебари, шейх]:
«Мы делаем это ради людей, их совместной жизни, ради милосердия и справедливости, для того, чтобы улучшить нашу жизнь и принести радость и счастье в наши сердца».
Сотни акров земли в селе Дулиджан недалеко от города Бардараш щедрый хозяин получил в наследство.
Он уже подарил 102 участка, и на 32 из них сейчас строятся дома.
Махмуд Расул – один из тех, кто получил землю в подарок. Он женился в начале этого года, но оставался в родительском доме. Позже понял, что хочет жить отдельно.
[Махмуд Расул, житель деревни]:
«Шейх дал мне эту землю бесплатно, и он даёт участок земли бесплатно каждому, кто женится».
При этом шейх Зейд помогает не только молодожёнам. Он также дарит землю тем, кто живёт в стеснённых условиях.
Эта пара жената давно. Раньше жили в одной комнате с братом мужа. Сейчас и у них появился свой дом.
[Бахтияр Абдул-Джаббар, житель деревни]:
«Когда я открыл дверь этого дома, мои глаза наполнились слезами, и я сказал: «Неужели это мой дом?» Если честно, я вообще не мог в это поверить».
[Кубра Халид, жительница деревни]:
«Мы жили в тесноте, так как брат Бахтияра жил с нами. Но с тех пор, как мы переехали в этот дом, мы очень счастливы».
Более того, шейх выделил Бахтияру ещё один меньший по размеру участок земли для строительства магазина.
Всего в этой деревне построено уже 239 домов.
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