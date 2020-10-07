Участок в подарок: иранский шейх помогает тем, кому тесно

Земля в подарок Дулиджан, Иран Это не совсем обычная иранская деревня. Здесь участки не продают, а..

Земля в подарокДулиджан, Иран

Это не совсем обычная иранская деревня. Здесь участки не продают, а отдают даром. Правда, не всем, а особо нуждающимся молодым парам.

На такую щедрость пошёл состоятельный шейх Зейд Зебари. Он считает, что собственный дом с участком – отличное начало счастливой семейной жизни.

[Зейд Зебари, шейх]:

«Мы делаем это ради людей, их совместной жизни, ради милосердия и справедливости, для того, чтобы улучшить нашу жизнь и принести радость и счастье в наши сердца».

Сотни акров земли в селе Дулиджан недалеко от города Бардараш щедрый хозяин получил в наследство.

Он уже подарил 102 участка, и на 32 из них сейчас строятся дома.

Махмуд Расул – один из тех, кто получил землю в подарок. Он женился в начале этого года, но оставался в родительском доме. Позже понял, что хочет жить отдельно.

[Махмуд Расул, житель деревни]:

«Шейх дал мне эту землю бесплатно, и он даёт участок земли бесплатно каждому, кто женится».

При этом шейх Зейд помогает не только молодожёнам. Он также дарит землю тем, кто живёт в стеснённых условиях.

Эта пара жената давно. Раньше жили в одной комнате с братом мужа. Сейчас и у них появился свой дом.

[Бахтияр Абдул-Джаббар, житель деревни]:

«Когда я открыл дверь этого дома, мои глаза наполнились слезами, и я сказал: «Неужели это мой дом?» Если честно, я вообще не мог в это поверить». [Кубра Халид, жительница деревни]:

«Мы жили в тесноте, так как брат Бахтияра жил с нами. Но с тех пор, как мы переехали в этот дом, мы очень счастливы».

Более того, шейх выделил Бахтияру ещё один меньший по размеру участок земли для строительства магазина.

Всего в этой деревне построено уже 239 домов.

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