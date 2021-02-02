Пакистанский «Чарли Чаплин» старается развеселить людей в трудные времена

[Усман Хан, торговец в роли Чарли Чаплина]:

«Когда начал распространяться коронавирус, людей охватило сильное беспокойство. Некоторые даже умерли от болезни. Мне тоже было плохо на душе. Потом я немного пришёл в себя. И, пересматривая фильм с Чарли Чаплином, решил играть его роль».

В пакистанском городе Пешавар появился собственный Чарли Чаплин. В знаменитого комика перевоплощается местный продавец игрушек Усман Хан. Уверен: его миссия – радовать людей и отвлекать их от невесёлых мыслей.

Усман старается воссоздать сцены из фильмов о бродяге Чарли. Например, переворачивает товары в магазине одежды, вызывая гнев продавцов. Заглядывает в теннисный клуб и мешает игрокам. Здесь его принимают благосклоннее и не пытаются побить.

[Кифаят Улла Хан, вице-президент Ассоциации тенниса]:

«Я вижу, что у Усмана получается смешить людей. Его работа – это своего рода филантропия. Мы уже живём в условиях пандемии, и многие подавлены. Усман прилагает огромные усилия, чтобы напомнить нам о великом актёре Чарли Чаплине».

Забавные похождения пакистанца записывают на видео его друзья. Потом Усман выкладывает ролики в социальных сетях. На платформе TikTok у него уже более 800 тысяч подписчиков.

[житель Пешавара]:

«Я видел ролик с ним на YouTube и от души посмеялся. Чарли Чаплин – мой любимый актёр, он мне очень нравится».

Усмана часто сопровождают дети, а прохожие на улицах охотно ему подыгрывают. Многие хотят сфотографироваться.

[Усман Хан, торговец в роли Чарли Чаплина]:«Меня впечатляет язык тела Чарли Чаплина, его комичная пантомима. Завоевать сердца людей с помощью такого искусства очень трудно».

Пакистанец надеется, что благодаря новому увлечению когда-нибудь прославится и попадёт на телевидение. А если посчастливиться разбогатеть, то собирается помогать бедным.

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