Президент Кении спас столетнее дерево от трассы, которую спонсируют китайцы

Президент Кении Ухуру Кениата отдал распоряжение спасти от уничтожения большое столетнее дерево в столице, городе Найроби. Его планировали срубить, поскольку оно растёт на пути строящейся автомобильной трассы, которую спонсирует Китай.

Глава градостроительного управления Найроби сказал, что защитное ограждение, которое было снято для строительства трассы, дереву вернут.

[Мохаммед Бади, глава градостроительной службы Найроби]:

«От имени президента градостроительное управление Найроби представит заявление о сохранении этого знакового дерева. Это будет первое подобное дело, за которым последуют ещё многие, поскольку мы пытаемся сохранить за Найроби статус «Зелёного города под солнцем»».

Дерево растёт на западе Найроби. Там над уже существующей трассой строят эстакаду. В указе президента сказано, что дерево высотой с четырёхэтажный дом – это маяк для культурного и экологического наследия Кении.

[Элизабет Ватути, природозащитница]:

«Это большое дерево – символ того, чего мы добиваемся. Мы хотим зелёного и чистого города, зелёной и чистой Кении, устойчивой перед изменением климата. Это означает, что мы не можем жертвовать нашими зелёными участками».

Китайская корпорация по строительству дорог и мостов и Национальное кенийское дорожное управление теперь должны будут переделать маршрут трассы.

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