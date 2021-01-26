Байден вернул запрет на въезд из Европы и Бразилии и добавил в список ЮАР

Администрация Джо Байдена возвращает запрет на въезд в США из Великобритании и большинства страны ЕС, а..

Администрация Джо Байдена возвращает запрет на въезд в США из Великобритании и большинства страны ЕС, а также Бразилии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее Дональд Трамп снял запрет на путешествия в США из ЕС, Бразилии, Ирландии и Великобритании. Своим решением Байден отменил это распоряжение, а также добавил в список Южно-Африканскую Республику.

[Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома]:

«В связи с ухудшением пандемии и распространением более заразного штамма пока не время снимать ограничения на международные путешествия. Также в свете распространения варианта вируса В-1351, в список добавили ЮАР. Дополнительно, начиная с завтрашнего дня, международные путешественники, следующие в США, должны предоставить негативный тест на коронавирус. Они должны передать его авиакомпании за три дня до вылета».

Ещё одним распоряжением Байдена, которое отменило предыдущий указ Трампа, стало разрешение на службу в армии для трансгендеров. Согласно заявлению Белого дома, «все американцы, имеющие право служить в вооруженных силах Соединённых Штатов, должны иметь возможность служить».

Трамп ввёл запрет в 2017 году, заявив, что стоимость службы таких людей в армии очень высока. Он сказал, что «вооруженные силы должны быть сосредоточены на решающей победе, а не нести бремя огромных медицинских расходов, которые влекут за собой трансгендеры в армии».

Между тем, администрация Байдена привела к присяге нового министра финансов Джанет Йеллен. После этого несколько сенаторов от Республиканской партии направили ей письмо с призывом занять более жёсткую позицию в отношении коммунистического Китая. Так, они сказали, что Йеллен не упомянула о Китае или китайской компартии в своей первой речи. Сама министр ответила, что Пекин – это самый важный стратегический конкурент Вашингтона.

Между тем, Белый дом дал понять, что и дальше будет придерживаться жёсткого подхода к Китаю. Своё заявление он сделал в ответ на выступление китайского лидера Си Цзиньпина на Всемирном экономическом форуме, в котором тот призвал страны отказаться от «идеологических предрассудков» и «устаревшего менталитета холодной войны».

Как сказала Псаки, его комментарии ничего не меняют, и администрация будет противостоять угрозам Китая собственными методами. Так, она обещает укрепить оборону, а также привлечь Пекин к ответственности за нечестные практики. Кроме того, администрация обещает защищать данные американских пользователей и интеллектуальную собственность.

Тем временем Дональд Трамп в понедельник открыл во Флориде «Офис бывшего президента». Он будет выполнять повестку дня его администрации и заниматься публичными заявлениями Трампа. В сообщении офиса говорится, что «Трамп всегда будет защитником американского народа».

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