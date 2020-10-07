Показ Chanel в Париже: классика Голливуда 60-х годов
Показ Chanel – один из самых ожидаемых на Неделе Моды в Париже. В этот раз, несмотря..
Дата загрузки: 2020-10-07
Вдохновение весенне-летней коллекции 2021 года – кинодивы Голливуда 50-60-х годов прошлого столетия.
Это современная интерпретация гардероба легендарных актрис: вуалетки, удлинённые кардиганы, широкие брюки в полоску и вечерние платья простого кроя. Также можно увидеть твидовые жакеты, но оверсайз и в нежно-розовых и голубых оттенках.
Образы завершают гладкие ретро-укладки, бижутерия ярких цветов и насыщенный макияж глаз – ещё один тренд 60-х.
Показ традиционно проходит в Гран-Пале – дворце, возведённом в 1897 году ко Всемирной выставке в Париже.
При этом перед дефиле представили тизер к фильму, посвященному таким актрисам, как Жанна Моро и Роми Шнайдер. На сцене и в повседневной жизни они одевались у Коко Шанель. Причём снимались и в Голливуде, и у классиков французского кино.
В список именитых гостей вошли певица и актриса Ванесса Паради и её дочь Лили-Роуз Депп. Обычно модный дом приглашает на подиумные показы больше клиентов со всего мира. Но в этот раз многие отсутствовали из-за ограничений на поездки.
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