Показ Chanel в Париже: классика Голливуда 60-х годов

Показ Chanel – один из самых ожидаемых на Неделе Моды в Париже. В этот раз, несмотря..

Показ Chanel – один из самых ожидаемых на Неделе Моды в Париже. В этот раз, несмотря на пандемию и карантинные ограничения, он состоялся физически, а не в онлайн-формате, как многие другие.

Вдохновение весенне-летней коллекции 2021 года – кинодивы Голливуда 50-60-х годов прошлого столетия.

Это современная интерпретация гардероба легендарных актрис: вуалетки, удлинённые кардиганы, широкие брюки в полоску и вечерние платья простого кроя. Также можно увидеть твидовые жакеты, но оверсайз и в нежно-розовых и голубых оттенках.

Образы завершают гладкие ретро-укладки, бижутерия ярких цветов и насыщенный макияж глаз – ещё один тренд 60-х.

Показ традиционно проходит в Гран-Пале – дворце, возведённом в 1897 году ко Всемирной выставке в Париже.

При этом перед дефиле представили тизер к фильму, посвященному таким актрисам, как Жанна Моро и Роми Шнайдер. На сцене и в повседневной жизни они одевались у Коко Шанель. Причём снимались и в Голливуде, и у классиков французского кино.

В список именитых гостей вошли певица и актриса Ванесса Паради и её дочь Лили-Роуз Депп. Обычно модный дом приглашает на подиумные показы больше клиентов со всего мира. Но в этот раз многие отсутствовали из-за ограничений на поездки.

Короткая ссылка на эту страницу: