На родине Дон Кихота увлеклись выращиванием фисташек Фисташки завоёвывают популярность на испанских равнинах Кастильи-Ла-Манча, родины Дон Кихота. Это район, усеянный ветряными мельницами и.. Дата загрузки: 2020-10-16

Фисташки завоёвывают популярность на испанских равнинах Кастильи-Ла-Манча, родины Дон Кихота. Это район, усеянный ветряными мельницами и замками, исторически больше связан с виноградниками. Но новая культура помогает бороться с безработицей и сокращением населения.

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