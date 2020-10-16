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На родине Дон Кихота увлеклись выращиванием фисташек

На родине Дон Кихота увлеклись выращиванием фисташек

Фисташки завоёвывают популярность на испанских равнинах Кастильи-Ла-Манча, родины Дон Кихота. Это район, усеянный ветряными мельницами и..

Дата загрузки: 2020-10-16

Фисташки завоёвывают популярность на испанских равнинах Кастильи-Ла-Манча, родины Дон Кихота. Это район, усеянный ветряными мельницами и замками, исторически больше связан с виноградниками. Но новая культура помогает бороться с безработицей и сокращением населения.
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