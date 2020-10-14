Нагорному Карабаху грозит гуманитарный кризис

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором..

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились несколько дней назад. Международные организации опасаются, что региону грозит гуманитарный кризис.

Это последствия бомбардировки столицы Карабаха – города Степанакерт.

[Размика, жительница Степанакерта]:

«С 27-го числа мы здесь, в подвале. Все наши маленькие дети – всех увезли, потому что от испуга дети перестали даже разговаривать. Увезли в Ереван. Старики остались на колясках. Страшно. Вы не представляете даже это. Каждый раз летит этот снаряд – не знаем, к кому попадёт. Дрожим, сидим в подвале. Сидим в подвале и дрожим».

Нагорно-Карабахская Республика – это самопровозглашённое государство, которое в 1991 году отделилось от Азербайджана. Подавляющее большинство жителей НКР – это армяне.

При этом поступают также свидетельства того, что ведутся бомбардировки и населённых пунктов на территории Азербайджана. Баку, который пользуется поддержкой Турции, обвиняет армянскую сторону в нарушении гуманитарных договорённостей.

А министр иностранных дел Турции призвал Армению отвести свои войска.

[Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции]:

«Мы считаем призыв международного сообщества к прекращению огня обоснованным. Никто не хочет войны. Однако в дополнение к призывам к прекращению огня также нужно призвать Армению отвести военных с территории Азербайджана».

Тем временем, премьер-министр Армении сказал, что Турция может изменить ситуацию в регионе одним своим решением.

[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:

«Я уверен, что пока позиция Турции останется неизменной, Азербайджан не прекратит боевые действия».

Международный комитет Красного Креста уже призвал Армению и Азербайджан применить на практике недавние договорённости и обменяться пленными и телами погибших.

[Мартин Швепп, представитель МККК]:«Мы продолжаем вести переговоры со сторонами по этому вопросу. Однако пока не удалось добиться значимых результатов, которые бы позволили провести обмен».

Регион, в котором ведутся боевые действия, играет важную роль для Европы. Через него ведётся транзит природного газа на международные рынки.

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