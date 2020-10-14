Аргентинцы вышли с протестом против судебной реформы, карантина и безденежья

Буэнос-Айрес в условиях пандемии охватили масштабные демонстрации. Тысячи аргентинцев протестуют против правительства президента Альберто Фернандеса. Люди..

[протестующий]:

«Это правительство должно уйти. Происходящее в стране ужасно. Я требую независимой системы правосудия и того, чтобы правительственные чиновники вернули украденные деньги».

Буэнос-Айрес в условиях пандемии охватили масштабные демонстрации. Тысячи аргентинцев протестуют против правительства президента Альберто Фернандеса. Люди недовольны предложенной властями судебной реформой, экономическим положением в стране и карантином.

Страна погрузилась в глубокий экономический кризис ещё до пандемии. Ожидается, что из-за карантина за чертой бедности окажутся миллионы аргентинцев. Причём бедность коснётся более половины всех детей и подростков.

[протестующая]:

«Власти нарушают все наши права, лишают нас свободы передвижения. Вся страна заблокирована, люди заперты дома. Либо нам дадут свободу, либо мы обнищаем».

Карантин в Аргентине объявили 20 марта и с тех пор неоднократно продлевали. В конце прошлой недели правительство ужесточило ограничения в 18 провинциях. Эти меры последовали после того, как общее число заражённых в стране превысило 900 тысяч.

[жительница Дон-Торкуато]:

«Карантин – это плохо. Положение в стране плохое. Работы нет, жить не на что, а надо заботиться о себе».

В начале эпидемии эпицентром распространения коронавируса были Буэнос-Айрес и его пригороды. Теперь же много заражённых регистрируют и в других крупных городах страны. Несмотря на карантинные меры, места в реанимациях почти заполнены.

Между тем в Буэнос-Айресе возобновляются занятия в учебных учреждениях. Учащихся делят на группы по десять человек. При этом между группами не должно быть контактов. Это облегчит поиск тех, кого нужно изолировать в случае, если кто-то заразится коронавирусом.

[студентка]:

«Я очень рада вернуться. Как только мы встретились, сразу стали общаться. Мы все счастливы, что вернулись к учёбе».

Число заражённых в Аргентине неуклонно растёт. По этому показателю страна уже занимает седьмое место в мире и третье в Южной Америке.

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