В Бангкоке ввели режим ЧП из-за масштабных антиправительственных протестов
Масштабные антиправительственные протесты охватили Бангкок. Тысячи тайских демонстрантов прошли маршем к зданию правительства. Они требуют отставки..
Дата загрузки: 2020-10-15
Перед этим протестующие столкнулись с тысячами сторонников монархии, но те отступили, и марш продолжился.
[протестующий]:
«Мы протестуем, чтобы предъявить свои требования, чтобы Прают знал – мы вышли его сместить».
Демонстранты пытались задержать кортеж королевы Сутхиды и наследного принца Дипангкорна. Однако им помешала полиция.
Символом движения стали вытянутые вперёд три пальца. Лидеры протестов говорят, что на демонстрацию вышло 20 тысяч человек. Полиция сообщает о восьми тысячах.
[протестующая]:
«Монархия определяет направление политики. Неважно сколько правительств сменится, если монархия дёргает за ниточки, страна не будет развиваться».
В связи с усилением протестов власти запретили собираться в группы более пяти человек, а также публиковать сообщения, которые могут сеять панику или нанести вред национальной безопасности и порядку. При этом в Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения.
Полиция также арестовала двух лидеров движения за нарушение введённых правил.
Протесты в Таиланде вспыхнули в феврале. Сначала они проходили в студенческих городках, а в июле демонстранты вышли на улицы. В маршах участвуют в основном студенты и старшеклассники.
Генерал Прают Чан-Оча пришёл к власти в 2014 году в результате военного переворота. Этому предшествовали политический кризис и массовые протесты и стычки.
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