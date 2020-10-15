В Бангкоке ввели режим ЧП из-за масштабных антиправительственных протестов

Масштабные антиправительственные протесты охватили Бангкок. Тысячи тайских демонстрантов прошли маршем к зданию правительства. Они требуют отставки..

Масштабные антиправительственные протесты охватили Бангкок. Тысячи тайских демонстрантов прошли маршем к зданию правительства. Они требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи, принятия новой Конституции и ограничения власти короля.

Перед этим протестующие столкнулись с тысячами сторонников монархии, но те отступили, и марш продолжился.

[протестующий]:

«Мы протестуем, чтобы предъявить свои требования, чтобы Прают знал – мы вышли его сместить».

Демонстранты пытались задержать кортеж королевы Сутхиды и наследного принца Дипангкорна. Однако им помешала полиция.

Символом движения стали вытянутые вперёд три пальца. Лидеры протестов говорят, что на демонстрацию вышло 20 тысяч человек. Полиция сообщает о восьми тысячах.

[протестующая]:

«Монархия определяет направление политики. Неважно сколько правительств сменится, если монархия дёргает за ниточки, страна не будет развиваться».

В связи с усилением протестов власти запретили собираться в группы более пяти человек, а также публиковать сообщения, которые могут сеять панику или нанести вред национальной безопасности и порядку. При этом в Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения.

Полиция также арестовала двух лидеров движения за нарушение введённых правил.

Протесты в Таиланде вспыхнули в феврале. Сначала они проходили в студенческих городках, а в июле демонстранты вышли на улицы. В маршах участвуют в основном студенты и старшеклассники.

Генерал Прают Чан-Оча пришёл к власти в 2014 году в результате военного переворота. Этому предшествовали политический кризис и массовые протесты и стычки.

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