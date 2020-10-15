МВФ: спад в экономике в 2020 будет не таким катастрофическим, как предполагалось

Прогноз для мировой экономики не такой катастрофический, как предполагалось. С таким заявлением выступил главный экономист Международного..

Прогноз для мировой экономики не такой катастрофический, как предполагалось. С таким заявлением выступил главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат. По её словам, общий спад в 2020 году составит 4,4%. Ранее в июне ожидалось, что этот показатель достигнет 5,2%. Тогда карантинные меры по всему миру достигали своего пика.

При этом, по мнению экономистов, в 2021 году мировая экономика вернётся к росту в 5,2%. Это немного ниже июньского прогноза. Причина в чрезвычайных трудностях, с которыми столкнулись многие развивающиеся рынки, и замедление в снятии карантинных ограничений из-за второй волны пандемии.

По словам Гиты Гопинат, сократить ущерб от эпидемии помогла финансовая помощь, общий объём которой составил 12 триллионов долларов. Также правительства стран провели беспрецедентное смягчение денежно-кредитной политики.

Гопитан считает, что преодолеть самый худший экономический кризис со времён Великой депрессии 30-х годов можно только победив сам вирус.

[Гита Гопинат, главный экономист МВФ]:«Из-за вируса вводятся местные карантинные ограничения. Если ситуация ухудшится, а лечения и вакцины не будет, то экономический ущерб усилится, что вызовет спад на финансовых рынках».

Гопинат также предупредила о растущем разрыве между развитыми и бедными странами. Последние восстанавливаются намного медленнее.

Тем временем, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что пандемия может стать возможностью исправить существующие проблемы.

[Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ]:«Нужно построить более устойчивую и инклюзивную экономику. Кризис – это наш шанс. Исследования показывают, что государственные инвестиции, особенно в экологические проекты и цифровую инфраструктуру, могут изменить правила игры, поскольку они могут создать миллионы новых рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест, одновременно повышая производительность и доходы».

По словам Георгиевой, в ближайшие пять лет потери для мирового производства из-за кризиса достигнут 28 триллионов долларов. Она призвала правительства продолжать создавать рабочие места и сокращать государственные долги.

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