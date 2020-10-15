Комендантский час и строгие ограничения: эпидемия в Европе набирает силу

Эпидемия COVID-19 в европейских странах распространяется всё быстрее. Ежедневно регистрируют около 100 тысяч новых случаев заболевания...

Эпидемия COVID-19 в европейских странах распространяется всё быстрее. Ежедневно регистрируют около 100 тысяч новых случаев заболевания. Это в два раза больше, чем в США.

По общему числу заражённых Европа приближается к показателям в Соединённых Штатах. В США выявлено более восьми миллионов случаев COVID-19, в Европе – почти шесть с половиной миллионов.

При этом в некоторых странах количество госпитализаций намного больше, чем во время первой вспышки эпидемии. Например, в больницах Чехии пациентов с коронавирусом больше в шесть раз.

[Штепан Вотоцек, директор больницы]:«Я беспокоюсь за персонал, в основном за медсестёр. Дело не только в числе больных, но и в физическом и психологическом напряжении. Работать с использованием средств защиты очень сложно – трудно дышать, а в двух парах перчаток сложно что-то делать руками».

Правительства европейских стран переводят школьников и студентов на дистанционное обучение, закрывают бары и рестораны, а больницы отменяют несрочные операции и другие процедуры, чтобы освободить койки.

В крупных городах Испании ресторанам запретили работать по вечерам. Эта мера действует 15 дней.

[Бенито Матео, директор ресторана]:«У нас соблюдают дистанцию, на входе есть дезинфицирующий гель, мы моем столы после каждого гостя. Думаю, у нас намного безопаснее, чем в автобусах и поездах. Вряд ли ресторанная индустрия несёт угрозу, поскольку у нас держат двухметровую дистанцию. Для нас это будет крахом, ресторанная индустрия уже пострадала, но теперь будет кошмар».

Президент Франции Эммануюль Макрон на четыре недели ввёл комендантский час в Париже и ещё восьми крупных городах, в том числе – Марселе, Тулузе и Монпелье. Он будет действовать с 9 вечера до 6 утра. Нарушителей ждёт штраф в 135 евро. При этом режима самоизоляции не объявляли. Ограничений на междугородние поездки тоже нет.

Распространение коронавируса ускоряется не только в Европе. В этом месяце 22 американских штата установили рекорд по увеличению числа новых случаев заболевания. А в Австралии, которая изначально успешно справилась с эпидемией, новые вспышки начались в двух самых густонаселённых регионах.

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