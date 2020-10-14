Евросоюз и Великобритания пока так и не заключили торговое соглашение

Евросоюз и Великобритания пока не достигли прогресса в переговорах по будущему торговому соглашению. Об этом сообщил..

[Михаэль Рот, госминистр по делам Европы в МИД Германии]:

«По существу мы так и не добились прогресса. Время уходит».

Евросоюз и Великобритания пока не достигли прогресса в переговорах по будущему торговому соглашению. Об этом сообщил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но до конца года действует переходный период. За это время стороны должны урегулировать будущие отношения.

Лондон и Брюссель не могут достичь согласия по нескольким вопросам. Первый касается добросовестной конкуренции. Евросоюз настаивает на соблюдении общеевропейских правил в сфере окружающей среды, занятости и других положений. Великобритания от этого отказывается.

Также Лондон не идёт на уступки в вопросах рыболовства. Евросоюз хочет сохранить прежний доступ к британским территориальным водам. Кроме того, стороны не договорились в вопросах безопасности, а также о том, в каком формате составить документы о будущих отношениях.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что хочет достичь соглашения с Евросоюзом не позднее 15 октября. Но формально ещё есть время до 31 декабря.

[Марош Шефчович, зампредседателя Еврокомиссии]:

«Мы продолжаем работать над достижением соглашения. Это очень сложно, но пока возможно, и наши двери будут открыты до последнего дня».

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что торговой сделки может не быть вообще.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Страны ЕС едины в стремлении достичь соглашения в короткий промежуток времени. Но мы также должны подготовиться к тому, что соглашение не будет достигнуто».

Если Великобритания и Евросоюз не заключат сделку, то им придётся торговать по правилам ВТО.

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