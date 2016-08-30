А есть ли действительно необходимость в контроле рабочего времени сотрудников?

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В настоящее время многие компании задумались об оптимизации своих расходов, и в связи с этим, немалое количество сотрудников почувствовали на себе усиление контроля и учета рабочего времени.
Согласно статистике, в ходе которой анализировались многие компании, в том числе и работа в Санкт-Петербурге, на непродуктивную деятельность персонал тратит от 10 до 30% рабочего времени, причем, в основном из-за интернета — сотрудники вместо работы общаются в соцсетях, скачивают фильмы и книги, совершают онлайн-покупки и т.д. После таких сведений, вопрос о необходимости контроля рабочего времени кажется необыкновенно актуальным.
Что же подразумевает контроль рабочего времени?
Прежде всего, необходимо отметить, что если на предприятии правильно организован бизнес-процесс, проработаны вопросы планирования и отчетности, построена необходимая коммуникация, то любой контроль будет органично вписан в трудовую деятельность, причем без привлечения ненужного внимания к этому моменту.
Совершенно по-другому обстоит дело, когда под контролем рабочего времени служба безопасности начинает чуть ли не слежку за сотрудниками. Постоянный мониторинг электронных сообщений, звонков и т.д. может привести к недоверию и серьезному внутреннему кризису у сотрудников организации.
Безусловно, контроль за рабочим временем нужен, однако он должен проводиться с четким пониманием процесса, причем по-разному для различных категорий сотрудников и должностей.
Кто может работать без контроля?
Как рекомендуют эксперты, не стоит придерживаться тотального контроля всех сотрудников. Работа в СПб и в других крупных городах очень часто имеет смещенный график, особенно это касается творческих людей, а также менеджеров, которые вынуждены часть рабочего времени проводить за деловыми встречами. Контроль за этими людьми невозможен, да и неразумен. А вот что касается секретарей, бухгалтеров, работников производства и других сотрудников, участвующих в одной производственной цепи, то в большинстве случаев, он значительно сокращает расходы предприятия.
Современные реалии
В условиях мирового кризиса работодатель как никогда заинтересован добиться максимальной продуктивности подчиненных, ведь от этого зависит прибыль предприятия. Но усилением контроля большого эффекта не будет – необходимо обратить внимание и на правильность поставленных сотруднику задач. Только при загрузке работника на 100% можно будет с уверенностью говорить о его продуктивности.
Думаю, без контроля рабочего времени сотрудников сегодня не обойтись, особенно если они работают за компьютерами. Мы, например, используем для контроля очень удобную программу Yaware. Она автоматически фиксирует все нарушения и собирает данные о работе персонала.