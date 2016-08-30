А есть ли действительно необходимость в контроле рабочего времени сотрудников?

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В настоящее время многие компании задумались об оптимизации своих расходов, и в связи с этим, немалое количество сотрудников почувствовали на себе усиление контроля и учета рабочего времени.

Согласно статистике, в ходе которой анализировались многие компании, в том числе и работа в Санкт-Петербурге, на непродуктивную деятельность персонал тратит от 10 до 30% рабочего времени, причем, в основном из-за интернета — сотрудники вместо работы общаются в соцсетях, скачивают фильмы и книги, совершают онлайн-покупки и т.д. После таких сведений, вопрос о необходимости контроля рабочего времени кажется необыкновенно актуальным.

Что же подразумевает контроль рабочего времени?

Прежде всего, необходимо отметить, что если на предприятии правильно организован бизнес-процесс, проработаны вопросы планирования и отчетности, построена необходимая коммуникация, то любой контроль будет органично вписан в трудовую деятельность, причем без привлечения ненужного внимания к этому моменту.

Совершенно по-другому обстоит дело, когда под контролем рабочего времени служба безопасности начинает чуть ли не слежку за сотрудниками. Постоянный мониторинг электронных сообщений, звонков и т.д. может привести к недоверию и серьезному внутреннему кризису у сотрудников организации.

Безусловно, контроль за рабочим временем нужен, однако он должен проводиться с четким пониманием процесса, причем по-разному для различных категорий сотрудников и должностей.

Кто может работать без контроля?

Как рекомендуют эксперты, не стоит придерживаться тотального контроля всех сотрудников. Работа в СПб и в других крупных городах очень часто имеет смещенный график, особенно это касается творческих людей, а также менеджеров, которые вынуждены часть рабочего времени проводить за деловыми встречами. Контроль за этими людьми невозможен, да и неразумен. А вот что касается секретарей, бухгалтеров, работников производства и других сотрудников, участвующих в одной производственной цепи, то в большинстве случаев, он значительно сокращает расходы предприятия.

Современные реалии

В условиях мирового кризиса работодатель как никогда заинтересован добиться максимальной продуктивности подчиненных, ведь от этого зависит прибыль предприятия. Но усилением контроля большого эффекта не будет – необходимо обратить внимание и на правильность поставленных сотруднику задач. Только при загрузке работника на 100% можно будет с уверенностью говорить о его продуктивности.