В Швеции услуги такси предоставляют на экологичных моторикшах

Этот моторикша – новый вид такси во втором по размеру шведском городе, Гётеборге. Благодаря своим габаритам жёлтые машинки очень юркие. Придумали такую услугу специально для центра города, где нередко бывают заторы на дорогах.

[Пер Нюрениус, представитель службы такси]:

«Мы хотим обеспечить идеальную услугу перевозки пассажиров на короткие расстояния. Если вы сядете в автобус, то вряд ли доедете до конечного пункта назначения».

Преимущество таких моторикш не только в их размерах. Они также экологически чистые – работают на электродвигателе.

Одной зарядки аккумулятора хватает на 75 километров. А заряжается он в течение трёх часов.

[Свен Вольф, генеральный директор службы такси]:

«В принципе, эти транспортные средства являются наиболее подходящими для небольших поездок. Это ещё один способ передвигаться по городу, помимо других видов общественного транспорта, велосипедов и пеших прогулок».

В машине поместятся два пассажира. Моторикшу можно вызвать при помощи специального телефонного приложения.

[жительница Гётеборга]:

«Это довольно весело, я думаю, что некоторые люди сравнивают их с тук-туками или чем-то подобным в других странах. Использовать их быстро, легко, все оборачиваются, потому что машины ярко-жёлтые».

Стоимость услуги — до 4,5 долларов за километр. Ожидается, что в следующем году около 20 таких моторикш появятся и в шведской столице.