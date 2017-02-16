Поток мигрантов в Евросоюз через Ливию не уменьшится

[Фабрис Лежери, исполнительный директор Frontex]:

«Мы должны быть готовы встретить то же самое число мигрантов. В прошлом году их стало на 17% больше. Мы зафиксировали около 180 тысяч случаев нелегального пересечения границ».

Число мигрантов, бегущих в Евросоюз через Ливию и Средиземное море, в этом году будет таким же, как в прошлом. Об этом предупреждает глава европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex.

С 2014 по 16 годы в Евросоюз по Средиземному морю добрался один миллион 600 тысяч мигрантов. В марте прошлого года ЕС и Турция заключили миграционное соглашение. Согласно нему, Турция должна останавливать лодки с беженцами, отплывающие от её берегов в Грецию. После этого основным маршрутом мигрантов стал путь через Ливию и Средиземное море в Италию.

По мнению директора Frontex, страны ЕС должны обеспечить итальянским властям поддержку, поскольку в страну прибудет большое число беженцев.

Евросоюз ищет способы сократить масштабы миграционного кризиса, а также добиться того, чтобы в море не погибали люди. Беженцы добираются до Европы в лодках нелегальных перевозчиков. Как правило, они переполнены и поэтому часто тонут. В прошлом году в Средиземном море погибло и пропало без вести более 5000 беженцев.

[Фабрис Лежери, исполнительный директор Frontex]:

«Я надеюсь, что в 2017 году мы увидим положительный сдвиг благодаря сотрудничеству со странами транзита и происхождения беженцев. Проводятся кампании по информировании мигрантов о риске, но нужно время, чтобы эти меры подействовали».

По данным ЕС, примерно 70% мигрантов, прибывающих из Африки через Ливию, бегут от бедности. Поскольку в их странах нет военных конфликтов или репрессий со стороны властей, Евросоюз намерен отказать им в предоставлении убежища и депортировать.

Директор Frontex сообщил, что в прошлом году страны ЕС выслали примерно 176 тысяч мигрантов.