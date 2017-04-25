Антиправительственные протесты в Венесуэле: новые жертвы

По меньшей мере, три человека погибли в Венесуэле в ходе последних антиправительственных протестов в штатах Мерида и Баринас. Среди жертв стычек есть как сторонники, так и противники действующего президента Николаса Мадуро.

Выступления против социалистических властей продолжаются четвёртую неделю. Люди требуют досрочных выборов. Стычки с полицией происходят постоянно. Для разгона демонстраций применяют слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ люди забрасывают стражей порядка камнями и коктейлями Молотова.

За всё время протестов погибло уже более 10 человек, десятки получили травмы, сотни были арестованы.

Президент Николас Мадуро говорит, что протесты организовал Вашингтон, чтобы устроить в Венесуэле переворот. Оппозиция называет власти диктаторским режимом.

Главные требования демонстрантов: провести досрочные выборы, освободить заключённых активистов, обеспечить независимую работу конгресса, где большинство — у оппозиции, а также открыть доступ для гуманитарной помощи, чтобы люди смогли получить продукты питания и медикаменты.

[Хулио Борхес, председатель парламента Венесуэлы]:

«Мы будем и дальше выступать за свободу и демократию в Венесуэле, чтобы Венесуэла соответствовала конституции, чтобы люди могли голосовать и чтобы Николас Мадуро знал, что страна не будет отступать». [Лилиан Тинтори, жена заключённого активиста]:

«Мы остаёмся на улицах, а они не называют дату выборов, не освобождают политических заключённых, не открывают пути для гуманитарной помощи. Очевидно, что у нас тут диктатура».

Протесты в Венесуэле вспыхнули на фоне тяжёлого экономического кризиса. Темпы роста инфляции — рекордные. Национальная валюта обесценивается. В результате в стране началась острая нехватка базовых продуктов и товаров.