В Японии роботов сдают в аренду

Добро пожаловать в будущее робототехники. Этого гуманоида по имени NAO и других роботов в Японии теперь можно арендовать.

Одна из токийских компаний, которая специализируется на всех типах аренды и проката, решила расширить ассортимент.

Клиенты могут арендовать робота на срок до шести месяцев. Потом нужно либо вернуть его, либо — купить, либо — продлить аренду.

[Хидэаки Тогава, главный менеджер компании]:

«Постепенно мы расширили свой ассортимент. Сейчас мы предлагаем 14 типов роботов от восьми разных производителей».

Компания ожидает, что в будущем спрос на такие услуги будет только расти. Она уже сдала в аренду более 200 роботов. Пока — только предприятиям. Но поступает большое количество запросов и от частных лиц.

[Хидэаки Тогава, главный менеджер компании]:

«70% наших клиентов – это люди, которые никогда до этого не использовали роботов».

Специально для них организовали экспресс-курсы.

[Нобухико Охно, инженер компании]:

«Когда кто-то арендует робота у нас, мы проводим с ним целый день, рассказываем о роботе, учим, как его программировать».

А вот и пример успешного использования арендованных машин. Японская ресторанная сеть решила привлечь больше клиентов и сэкономить на работниках. В одном из заведений пельмени делает робо-рука.

[Сигэки Ямасаки, директор ресторанной сети]:

«Машина может делать в час 1500 пельменей. Но мы настроили её так, чтобы она делала новый каждые 4 секунды, то есть 900 пельменей в час».

Пока инвестиции окупаются. Продажи в ресторане выросли почти на треть, а посетителей стало больше на 20%. Теперь чаще приходят с детьми.

Тем временем, компания по прокату роботов уже готовится к тому, чтобы сделать аренду гуманоидов таким же обычным делом, как прокат авто на выходные.