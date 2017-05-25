В Перу нашли декоративную композицию на храме возрастом 3500 лет

Новую находку сделали перуанские учёные на территории археологического памятника Гарагай. Считается, что здесь существовала чавинская доколумбовая цивилизация. Во время раскопок исследователи обнаружили полихромные рельефные фризы. Это раскрашенная декоративная композиция, которая украшает стену древнего храма.

По мнению археологов, возраст находки превышает 3500 лет.

[Эктор Вальде, директор археологического проекта Гарагай]:

«Речь идёт о периоде с 1800 по 800 год до Рождества Христова. Примерно в это время существовала крито-минойская цивилизация с её дворцом Кносс. В ту эпоху возникали цивилизации в разных местах, и в Перу как раз строили это здание».

Учёные полагают, что представители чавинской культуры изображали на стенах храма богов.

[Эктор Вальде, директор археологического проекта Гарагай]:

«В центральной части есть место, похожее на церемониальную площадь размером 25 на 25 метров. Она украшена фризами, которые представляют собой изображение человекоподобных существ. Мы думаем, это божества той эпохи».

Находка поможет археологам больше узнать о древних культурах Чавин и Куписник, взаимосвязь между которыми им пока не понятна.

Археологический памятник Гарагай находится в Лиме. Он представляет собой три больших сооружения, которые расположены в виде буквы «П». Они окружают церемониальную площадь.