Число жертв землетрясения в Гватемале возросло до 5

Подземные толчки произошли рано утром в среду по местному времени. Их сила составила 6,9 балла. Эпицентр залегал в 15 километрах северо-западнее города Сан-Маркос на глубине 111 километров. Через 20 минут последовал афтершок. В нескольких департаментах нарушено электроснабжение.
[Джимми Моралес, президент Гватемалы]:
«Оборудованы хостелы. Также есть еда и гуманитарная помощь для тех, кому нужно. Я проинструктировал министров сельского хозяйства и развития подготовить для людей ресурсы национального агентства по стихийным бедствиям на случай, если они понадобятся».
Разрушено несколько десятков домов. Здания повреждены также и в соседнем мексиканском штате Чьяпас. Там обошлось без жертв.
По данным специалистов, угрозы цунами нет.