15 июня 2017

Число жертв землетрясения в Гватемале возросло до 5

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Число жертв землетрясения на юго-западе Гватемалы возросло до пяти человек. Об этом сообщают власти страны. В числе погибших – мужчина и четыре женщины.

Подземные толчки произошли рано утром в среду по местному времени. Их сила составила 6,9 балла. Эпицентр залегал в 15 километрах северо-западнее города Сан-Маркос на глубине 111 километров. Через 20 минут последовал афтершок. В нескольких департаментах нарушено электроснабжение.

[Джимми Моралес, президент Гватемалы]:
«Оборудованы хостелы. Также есть еда и гуманитарная помощь для тех, кому нужно. Я проинструктировал министров сельского хозяйства и развития подготовить для людей ресурсы национального агентства по стихийным бедствиям на случай, если они понадобятся».

Разрушено несколько десятков домов. Здания повреждены также и в соседнем мексиканском штате Чьяпас. Там обошлось без жертв.

По данным специалистов, угрозы цунами нет.

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