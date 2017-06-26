Мастер русской сказки: выставка Ивана Билибина в Москве

Выставка иллюстратора русских сказок Ивана Билибина проходит в Москве. Десятки экспонатов, среди которых — эскизы, печатные работы и личные вещи художника, привезли из музея Ивангорода, что на границе с Эстонией. Московская публика видит их впервые.

Рисованию Билибин учился в мастерской Ильи Репина.

[Дарья Колпашникова, куратор выставки]:

«Билибинский стиль — это воплощение сказочной Руси, которая в начале XX века уходила из жизни людей. Урбанизация, рост заводов, городов застилала то, что живёт в душе русских людей с самого начала: это чувство русской сказки, славянской мифологии, ощущение огромного сказочного леса, который тебя окружает».

Это праздничные платья вологодских девушек. Билибин привёз их из этнографических экспедиций на Русский Север. В 1902 году Вологодская, Архангельская, Олонецкая губернии были мало изучены из-за непроходимых дорог. Однако именно там сохранились исконно-русские промыслы.

На этом фото — жена художника. Образ хрупкой девушки в народном сарафане лёг в основу серии почтовых открыток, которые Билибин создал вскоре после возвращения из путешествий. Эти работы — одни из самых узнаваемых. Посетители приходят сюда с детьми.

[посетительница]:

«Нынешние сказки немножко другие, иллюстрации тоже другие. Хотелось показать, что было раньше. На чём выросли мы, чтобы они тоже это почувствовали».

Между тем после революции Билибину пришлось уехать из страны. Он эмигрировал в Египет. Без денег и знакомств брался за любую работу. Вот разработанный им эскиз упаковки для табака.

Однако чуть позже талант вновь прославит мастера. Билибин переедет в Париж, где создаст декорации для опер и балетов Стравинского, Римского-Корсакова.

[Дарья Колпашникова, куратор выставки]:

«Если очень близко вглядеться в его театральные эскизы, можно увидеть, что нет ни одного лишнего пятнышка, краска не расплывается. «Иван — железная рука» — так его звали».

Однако несмотря на признание и успех в Европе, Билибин мечтал вернуться на родину. Так, в 1936 году посол Советского союза уговорил художника приехать.

[Дарья Колпашникова, куратор выставки]:

«Это был очень смелый ход. Можете представить себе, что происходило в Советском союзе в 30-е годы. Советское государство было заинтересовано в том, чтобы крупные, известных художники возвращались и тем самым показывали всей мировой общественности, что всё хорошо для творцов».

Вернувшись, Билибин увидел, что уровень культуры в стране резко упал. Но художник погрузился в работу. Создал серию театральных декораций и костюмов. К примеру, вот это разработанный им наряд ткачихи к опере «Сказка о царе Салтане».

Художник умер в 1942 году в блокадном Ленинграде от болезней и голода.