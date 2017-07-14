Световые инсталляции древних фресок показывают туристам в Риме

Посещение архитектурных памятников Древнего Рима стало ещё более захватывающим благодаря новому мультимедийному проекту. Теперь туристы могут увидеть, какие фрески украшали дома и дворцы римской знати более 2000 лет назад.

Изображения проецируют на стены древних галерей, которые соединяют разные здания. Картинки постоянно сменяются.

[Франческо Просперетти, сотрудник Министерства культуры Италии]:

«Это не просто выставка, а инициатива, эксперимент. Мы хотим оценить возможность запуска постоянных мультимедийных проектов в самых значимых и таинственных местах Древнеримского форума и Палатинского холма, которые долгое время были закрыты».

По мнению специалистов, мультимедийные инсталляции позволят посетителям глубже понять историю Древнего Рима.

[Франческо Просперетти, сотрудник Министерства культуры Италии]:

«Мы увидели, что люди проходят по этим местам, не поднимая глаз и не понимая величия этих строений. А они раскрывают историю древнего города».

Палатин – центральный из семи главных холмов Рима. По преданию, здесь и возник древний город. А Римский форум появился более двух с половиной тысяч лет назад после того, как царь Тарквиний Древний приказал осушить болотистую местность. На территории Римского форума располагаются древние арки, храмы и базилики.