Партия миллиардера Андрея Бабиша победила на выборах в Чехии

[Андрей Бабиш, лидер движения ANO]:

«Я уже поздравил всех председателей (политических партий), которые прошли в парламент. Мы надеемся, что они захотят сотрудничать с нами. Думаю, было бы хорошо создать стабильное правительство для нашей страны».

Чешский миллиардер Андрей Бабиш и его партия ANO празднуют победу на парламентских выборах. «Акция недовольных граждан» (так расшифровывается название партии) заручилась поддержкой почти 30% избирателей. Это приблизительно в три раза больше, чем набрал её ближайший соперник – «Гражданская демократическая партия».

На втором месте «Гражданская демократическая партия» с более чем 11% голосов. Третья – «Пиратская партия». У неё 10%. Почти столько же голосов отдали за движение «Свобода и прямая демократия». Правящая Социал-демократическая партия оказалась лишь пятой.

63-летний Бабиш – владелец транснационального агрохолдинга и медиамагнат. Второй богатейший житель страны. Во время предвыборной кампании он обещал бороться с коррупцией, не впускать беженцев и представил себя как успешного управленца.

Партия Бабиша также выступает за снижение налогов для предпринимателей, помощь в трудоустройстве людям предпенсионного возраста и инвалидам, снижение цен на электроэнергию и отмену депутатской неприкосновенности.

При этом против миллиардера возбуждено уголовное дело. Его подозревают в махинациях с получением дотации ЕС в размере более двух миллионов долларов. Бабиш все обвинения в свой адрес отрицает.

Президент Чехии Милош Земан уже заявил, что готов назначить лидера движения ANO премьер-министром страны.

Теперь Бабишу предстоит сформировать правительство. Переговоры будут непростыми, поскольку некоторые партии, вошедшие в парламент, отказались сотрудничать.

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