В Германии создали систему обмена электричеством между домами

Этот двухэтажный дом на окраине Берлина выглядит вполне обычно. Но на самом деле он не такой, как большинство домов в Германии и Европе. На его крыше установлены 16 солнечных панелей, которые обеспечивают электроэнергией и отоплением.

А в подвале рядом с батареей есть небольшое устройство. При помощи него можно связываться с другими немецкими домами, которые тоже питаются от солнечной энергии.

Эта сеть называется Sonnen community. Её в 2016 году создал местный производитель батарей. Она позволяет делиться избыточной энергией.

[Ингольф Пернис, пользователь системы]:

«Когда я произвожу много электричества, я могу помочь соседям или жителям других районов, где солнца было мало. В будущем смогу помогать и жителям других стран Европы. Моё электричество может пойти туда. Думаю, это отличная идея».

В Германии система охватила уже более 10 тысяч домов. Однако передавать электричество через границу непросто.

Энергия внутри сети стоит недорого. А месячная плата за членство составляет всего 19 евро. При этом система солнечных панелей и все остальные устройства окупятся за 15 лет.

[Ингольф Пернис, пользователь системы]:

«Главная причина заключается в том, что мы хотим внести свой вклад в защиту климата, хотим сократить содержание СО2 в атмосфере. Мы также можем сэкономить. С годами система себя окупит». А это ещё одно экологичное здание, построенное в 2011. Сегодня его используют как центр для конференций и выставок. Уникальность его в том, что оно постоянно вырабатывает избыточное электричество. [Йоханнес Стиглмэйр, эксперт по вопросам энергетики]:

«Частично оно делает это благодаря очень изолированному фасаду. Это сокращает расход электроэнергии. Дом оснащён солнечными панелями и батареями. В результате он начинает вырабатывать избыточную энергию».

Подобных домов в стране уже более 80.

Германия по-прежнему получает 40% своей электроэнергии путём сжигания угля. Однако увеличивается и доля возобновляемых источников энергии. В настоящее время она составляет 30%.

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