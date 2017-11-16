Отец и сын дойдут до Южного полюса, выживая на «зелёной» энергии

Ещё до выхода они сказали, что хотят вдохновить больше людей и стран отказываться от ископаемого топлива.
[Роберт Сван, полярный исследователь]:
«Барни и я пройдём 600 миль к географическому Южному полюсу. Это будет первое в мире путешествие отца и сына, и впервые в истории мы будем использовать «зелёную» энергию. Такого раньше не было».
Экспедиция продлится восемь недель. Путешественники будут использовать солнечные панели и устройства для растапливания снега, разработанные НАСА.
[Барни Сван, полярный исследователь]:
«В Антарктиде вода на вес золота. Без неё можно очень быстро погибнуть, отец мне об этом постоянно напоминает. Мы используем разные формы энергии, чтобы превратить снег в воду. Это самая энергозатратная часть».
Каждый день отец и сын будут потреблять 5000 калорий, чтобы достаточно энергии получало и тело.
[Роберт Сван, полярный исследователь]:
«Меня вполне устраивает есть каждый день масло, салями, засушенные продукты, а также пить горячий шоколад с растительным маслом».
Как ожидается, в пути они должны будут переносить экстремально низкие температуры до минус 40 градусов по Цельсию.
[Барни Сван, полярный исследователь]:
«Я не говорю, что мы образцы для подражания. Мы просто показываем, что сотрудничество возможно. И не только сотрудничество между мной и моим немного чокнутым отцом, а ещё и между двумя поколениями».
Сван-старший уже бывал на Южном полюсе. Он давно занимается сохранением антарктической природы и пользуется в своих путешествиях переработанными материалами.
Короткая ссылка на эту страницу: