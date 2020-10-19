Хайлайн над стадионом: слэклайнеры установили мировой рекорд в Нюрнберге

Немецкие слэклайнеры установили новый мировой рекорд по хайлайну над стадионом. Они выбрали спортивный объект «Нюрнберг» в..

Немецкие слэклайнеры установили новый мировой рекорд по хайлайну над стадионом. Они выбрали спортивный объект «Нюрнберг» в одноимённом городе.

Стропу шириной 25 миллиметров натянули между прожекторными мачтами на высоте 73 метра. Длина стропы достигла 230 метров.

[Йенс Декке, слэклайнер]:

«Трудность на стропе длиной 230 метров в том, чтобы сохранять концентрацию. С ней всегда труднее всего. Идёшь там и тебя подташнивает, потому что это не то место, где ты должен быть».

Впрочем, по словам слэклайнеров, трюки относительно безопасны. Все спортсмены обязательно надевают страховку.

Команда немецких слэклайнеров уже несколько лет путешествует по миру и испытывает своё умение ходить по стропам на большой высоте. Этот вид слэклайна называется хайлайн.

При хождении по стропе спортсмены удерживают равновесие с помощью рук и наклонов тела, а на тросе для этого обычно используют балансир.

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