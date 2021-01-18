Вертикальный заезд: французский велотриалист покорил 140-метровый небоскрёб

Французский велотриалист Орельен Фонтенуа покорил небоскрёб высотой 140 метров. Здание находится в квартале Ла-Дефанс в пригороде Парижа.

Орельен на горном велосипеде за 30 минут преодолел 33 этажа, или 768 ступенек. При этом спортсмен ни на что не опирался ни ногами, ни руками.

[Орельен Фонтенуа, велотриалист]:

«Всё длилось очень долго. Я думал, это никогда не закончится. Чем выше я поднимался, тем больше у меня всё болело, особенно болели плечи и ноги. Это также очень утомляло морально. Двигаешься однообразно, как робот, и в итоге просто забываешь, насколько далеко продвинулся».

Труднее всего Орельену далась металлическая лестница, ведущая на крышу. Она крутая и скользкая. По словам велосипедиста, у него не было права на ошибку.

Этот заезд благотворительный. Собранные деньги пойдут на помощь организации, которая помогает детям с тяжёлыми заболеваниями.

Орельен Фонтенуа занимается горным велоспортом с восьми лет. Он трёхкратный чемпион мира среди юниоров. Также велотриалист трижды становился серебряным призёром на чемпионате мира для взрослых.

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