Россия снова установила антирекорд по суточному приросту заражённых COVID

В России – новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки. 16 ноября коронавирус выявили более чем у 22 770 человек. При этом на Москву пришлось 6300 заражений.

Во время второй вспышки эпидемии российские власти не планируют объявлять всеобщий карантин. Однако главы наиболее пострадавших регионов вводят некоторые ограничения.

Так, мэр Москвы недавно сообщил о новых мерах в связи с коронавирусом. Студентов перевели на дистанционное обучение, культурные и развлекательные мероприятия с участием зрителей запретили, организациям рекомендовали ввести систему QR-кодов, ресторанам, кафе и клубам нельзя обслуживать клиентов ночью. Ограничения будут действовать до 15 января.

[Антон, житель Москвы]:

«Усиливать, наверное, уже некуда. Усилили так, что сфера культуры у нас оказалась под полным запретом. Можно усиливать, но что останется от культуры, если она не будет получать финансирование в виде оплаты билетов, кто это будет компенсировать, как жить людям, которые работают в это сфере?» [Виктория, жительница Москвы]:

«Считаю, что (пусть) закрыли бы всё, но не на продолжительный срок, чтобы люди не устали от этого жёсткого режима. Недели две, максимум три. А когда закрывается на месяц, два, три, это тяжело людям перенести».

С наплывом пациентов с коронавирусом в столице помогает справиться временная клиника в ледовом дворце «Крылатское». Спорткомплекс переоборудовали в октябре. Сейчас здесь стоит 1300 коек, за больными ухаживают более 100 врачей и медсестёр.

[Андрей Шкода, главный врач]:

«Здесь есть всё необходимое для лечения, диагностики, что необходимо в современной клинике. Здесь есть приёмное отделение с полным штатом оборудования и сотрудников, имеются все диагностические исследования вплоть до компьютерной томографии. И второе, мы здесь реализовали с помощью правительства Москвы цифровой формат госпиталя, то есть госпиталя без бумаг».

В России в общей сложности зарегистрировали примерно два миллиона заражённых коронавирусом. По этому показателю страна стоит на пятом месте в мире после США, Индии, Бразилии и Франции. Умерло в России более 33 тысяч пациентов с COVID.

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