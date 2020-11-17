Россия снова установила антирекорд по суточному приросту заражённых COVID
В России – новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки. 16 ноября коронавирус выявили..
Дата загрузки: 2020-11-17
Во время второй вспышки эпидемии российские власти не планируют объявлять всеобщий карантин. Однако главы наиболее пострадавших регионов вводят некоторые ограничения.
Так, мэр Москвы недавно сообщил о новых мерах в связи с коронавирусом. Студентов перевели на дистанционное обучение, культурные и развлекательные мероприятия с участием зрителей запретили, организациям рекомендовали ввести систему QR-кодов, ресторанам, кафе и клубам нельзя обслуживать клиентов ночью. Ограничения будут действовать до 15 января.
[Антон, житель Москвы]:
«Усиливать, наверное, уже некуда. Усилили так, что сфера культуры у нас оказалась под полным запретом. Можно усиливать, но что останется от культуры, если она не будет получать финансирование в виде оплаты билетов, кто это будет компенсировать, как жить людям, которые работают в это сфере?»
[Виктория, жительница Москвы]:
«Считаю, что (пусть) закрыли бы всё, но не на продолжительный срок, чтобы люди не устали от этого жёсткого режима. Недели две, максимум три. А когда закрывается на месяц, два, три, это тяжело людям перенести».
С наплывом пациентов с коронавирусом в столице помогает справиться временная клиника в ледовом дворце «Крылатское». Спорткомплекс переоборудовали в октябре. Сейчас здесь стоит 1300 коек, за больными ухаживают более 100 врачей и медсестёр.
[Андрей Шкода, главный врач]:
«Здесь есть всё необходимое для лечения, диагностики, что необходимо в современной клинике. Здесь есть приёмное отделение с полным штатом оборудования и сотрудников, имеются все диагностические исследования вплоть до компьютерной томографии. И второе, мы здесь реализовали с помощью правительства Москвы цифровой формат госпиталя, то есть госпиталя без бумаг».
В России в общей сложности зарегистрировали примерно два миллиона заражённых коронавирусом. По этому показателю страна стоит на пятом месте в мире после США, Индии, Бразилии и Франции. Умерло в России более 33 тысяч пациентов с COVID.
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