На Мальте стартовала регата Middle Sea Race

На Мальте стартовала 41-я регата Rolex Middle Sea Race. 50 яхт выходят в открытое море из Великой гавани в городе Валлетта.

Участникам гонки предстоит преодолеть 606 морских миль, это более 1100 километров. Яхты пройдут по круговому маршруту, обогнув Сицилию, и потом вернутся на Мальту.

[участник регаты]:

«Это одна из самых необычных регат в мире. Она очень отличается от других, потому что за одно состязание погода много раз меняется, и для яхтсменов это очень сложно».

Изначально регата была короче и завершалась в итальянском городе Сиракузы. Через год гонка продолжалась, и яхтсмены из Сиракуз возвращались на Мальту. Теперь этот путь надо проделать за одно состязание.

Регату проводят с 1963 года. При этом с 83-го по 96-й годы был перерыв. Традицию возродил комитет Королевского яхт-клуба Мальты. В 2018 году было подано рекордное количество заявок, и в гонках участвовали 130 яхт из 29 стран.

Самое лучшее время прохождения маршрута зарегистрировали в 2007 году. Оно составило 1 день 23 часа 55 минут и 3 секунды. В последние годы на завершение гонки обычно уходит два с половиной дня.

Короткая ссылка на эту страницу: