Ювелир из Индии побил рекорд Гиннесса: кольцо из 12 500 бриллиантов

25-летний ювелир из города Мератх, что на севере Индии, побил рекорд Гиннесса. Харшит Бансал создал кольцо..

25-летний ювелир из города Мератх, что на севере Индии, побил рекорд Гиннесса. Харшит Бансал создал кольцо с 12 638 бриллиантами. Изделие получило название «Кольцо процветания». Весит 165,5 грамма.

[Харшит Бансал, управляющий директор ювелирной компании]:

«Идея посетила меня 2,5 года назад, когда я учился на курсах ювелирного искусства. Мечтал создать перстень, в котором было бы более 10 тысяч бриллиантов. Начал разрабатывать идею, постепенно сделал несколько эскизов. Вся семья меня поддерживала».

Перстень – размером с пол-ладони. Выполнен в форме цветка календулы. В индийской культуре это символ благополучия и удачи. В кольце 38,08 карата. Каждый бриллиант прошёл независимую оценку на цвет и чистоту.

Для Харшита создание украшений – семейное дело. Он руководит собственным магазином. Несмотря на ажиотажный спрос, продавать перстень пока не собирается.

[Харшит Бансал, управляющий директор ювелирной компании]:

«Эта работа заняла почти три года моей жизни. Как я могу измерить это деньгами? Для меня она бесценна».

Примечательно, что предыдущий рекорд был установлен тоже в Индии. Рекордсменом считалось кольцо из 7 801 бриллианта. Его выполнил ювелир из Хайдарабада, города на юге страны.

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