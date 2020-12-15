Эстонцы установили мировой рекорд по эстафетному заплыву в холодной воде
Эстонцы бросили вызов зимним холодам и устроили эстафету по заплыву в ледяной воде в открытом бассейне..
Дата загрузки: 2020-12-15
Цель эстафеты – побить мировой рекорд. Прошлый установили в Финляндии. Там в ледяном заплыве участвовали 250 человек.
Эстонские пловцы уверены, что моржевание укрепляет иммунитет.
[Рой Виссерс, участник заплыва]:
«В крови повышается уровень лейкоцитов. Если вирус попадёт в организм, то на защиту встанет больше этих белых клеток, и они убьют вирус. Так что в нынешней ситуации мы действуем вполне разумно».
Эстафета проходит при поддержке болельщиков.
[зрительница]:
«Не надо сидеть дома, надевать маски и впадать в депрессию. Нужно выйти на улицу, подышать свежим морозным воздухом. Так иммунитет укрепится на 100%. Я вообще не болела в этом году».
Эстафета длилась почти пять часов. Каждый участник проплыл 25 метров, а в общей сложности эстонские моржи преодолели более 12 с половиной километров.
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