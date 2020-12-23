Месси побил рекорд Пеле и в 7-й раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Аргентинский нападающий забил свой 644-й гол во время матча «Барселоны» с «Вальядолидом». Пеле в составе «Сантоса» удачно послал в ворота противников 643 мяча.

Кроме того, аргентинец в седьмой раз получил трофей Пичичи как лучший бомбардир чемпионата Испании сезона 2019/2020. Форвард забил 25 голов в 33 матчах Ла Лиги. Награду присуждает испанская спортивная газета Marca.

[Лионель Месси, футболист]:

«Хочу снова поблагодарить вас за эту награду. Для меня большая честь получить седьмой трофей и превзойти (Тельмо) Сарру, что очень много значит. Большое спасибо».

Лучшим тренером по итогам сезона стал Зинедин Зидан – наставник футболистов клуба «Реал Мадрид».

[Зинедин Зидан, тренер]:

«Спортсмены хотели снова играть в футбол (после карантина), и они очень постарались. Игроки стремились завершить лигу и стать чемпионами. Именно этого они и добились. Эта награда – полностью их достижение».

Трофей также получил нападающий клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема. Француз забил 21 гол, и команда впервые с 2017 года выиграла Лигу чемпионов. Ещё одну награду присудили Тибо Куртуа – вратарю этого же клуба. Он пропустил меньше всего голов в сезоне.

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