В Мексике устанавливают киоски для экспресс-тестов на COVID-19

[Уго Лопес-Гатель, представитель правительства]:

«Сегодня в Мексике у нас более 100 тысяч человек умерли от COVID-19. Мексиканское общество раньше не сталкивалось с такими серьёзными инфекционными заболеваниями, которые так быстро распространяются и затрагивают столько людей».

Мексика устанавливает киоски для проведения экспресс-тестов на COVID-19. Общее число выявленных случаев превысило миллион. Это 11 страна мира, которая перешла такой печальный рубеж. При этом умерло от вируса более 100 тысяч человек. По этому показателю Мексику обходят только Бразилия, Индия и США.

В Мексики живёт около 125 миллионов человек. При этом на страну приходится 7% всех подтверждённых случаев COVID-19 в мире.

Смертность составляет 10%. Это выше, чем в других странах, где зафиксировали более миллиона случаев.

[Виктор Уго Сантамария, врач]:

«Нам нужно делать эти тесты, чтобы выявлять пациентов с положительным результатом и останавливать дальнейшее распространение сразу. Выявив таких пациентов, мы следуем инструкциям в зависимости от тяжести случая».

При этом город Мехико, где проживает более 20 миллионов человек, стал эпицентром вспышки. Средний возраст умерших от COVID в стране – 64 года.

[Наполеон Рендерос, местный житель]:

«Очень тревожно, поскольку люди не принимают мер и не уважают друг друга. Мы должны уважать друг друга».

Лидером по числу выявленных случаев остаются США. Там заражённых более 12 миллионов. В Индии заболевших – более девяти миллионов, в Бразилии – более шести миллионов. Россия по этому показателю занимает пятое место в мире. В стране зарегистрировали около двух миллионов заболевших.

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