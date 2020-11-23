В Мексике устанавливают киоски для экспресс-тестов на COVID-19
Мексика устанавливает киоски для проведения экспресс-тестов на COVID-19. Общее число выявленных случаев превысило миллион. Это 11..
Дата загрузки: 2020-11-26
[Уго Лопес-Гатель, представитель правительства]:
«Сегодня в Мексике у нас более 100 тысяч человек умерли от COVID-19. Мексиканское общество раньше не сталкивалось с такими серьёзными инфекционными заболеваниями, которые так быстро распространяются и затрагивают столько людей».
В Мексики живёт около 125 миллионов человек. При этом на страну приходится 7% всех подтверждённых случаев COVID-19 в мире.
Смертность составляет 10%. Это выше, чем в других странах, где зафиксировали более миллиона случаев.
[Виктор Уго Сантамария, врач]:
«Нам нужно делать эти тесты, чтобы выявлять пациентов с положительным результатом и останавливать дальнейшее распространение сразу. Выявив таких пациентов, мы следуем инструкциям в зависимости от тяжести случая».
При этом город Мехико, где проживает более 20 миллионов человек, стал эпицентром вспышки. Средний возраст умерших от COVID в стране – 64 года.
[Наполеон Рендерос, местный житель]:
«Очень тревожно, поскольку люди не принимают мер и не уважают друг друга. Мы должны уважать друг друга».
Лидером по числу выявленных случаев остаются США. Там заражённых более 12 миллионов. В Индии заболевших – более девяти миллионов, в Бразилии – более шести миллионов. Россия по этому показателю занимает пятое место в мире. В стране зарегистрировали около двух миллионов заболевших.
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