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Санта-Клаус установил рождественскую ёлку посреди Мёртвого моря

Санта-Клаус установил рождественскую ёлку посреди Мёртвого моря

Рождественская атмосфера окутала Мёртвое море в Израиле. На соляном острове у побережья курорта Эйн-Бокек расположился Санта-Клаус...

Дата загрузки: 2020-11-16

Рождественская атмосфера окутала Мёртвое море в Израиле. На соляном острове у побережья курорта Эйн-Бокек расположился Санта-Клаус. С собой прихватил наряженную ёлку и шезлонг.

[Санта-Клаус]:
«Счастливого Рождества. Я нахожусь на Мёртвом море и желаю вам здоровья и безопасности во время трудной ситуации с COVID-19. Приезжайте сюда и отдохните в спокойной обстановке».

Санта искупался в солёных водах знаменитого ближневосточного озера. Его побережье – самый низкий участок суши на Земле. Поверхность воды здесь на 430 метров ниже уровня моря.

Маленькое рождественское представление организовало Министерство туризма Израиля, чтобы поднять настроение людям во время пандемии и карантинных ограничений.

Санта встретил закат в шезлонге. Позже уплыл на берег, забрав с собой рождественскую ель, поскольку она не выживет в солёной воде.
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