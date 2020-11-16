Санта-Клаус установил рождественскую ёлку посреди Мёртвого моря
Рождественская атмосфера окутала Мёртвое море в Израиле. На соляном острове у побережья курорта Эйн-Бокек расположился Санта-Клаус...
Дата загрузки: 2020-11-16
[Санта-Клаус]:
«Счастливого Рождества. Я нахожусь на Мёртвом море и желаю вам здоровья и безопасности во время трудной ситуации с COVID-19. Приезжайте сюда и отдохните в спокойной обстановке».
Санта искупался в солёных водах знаменитого ближневосточного озера. Его побережье – самый низкий участок суши на Земле. Поверхность воды здесь на 430 метров ниже уровня моря.
Маленькое рождественское представление организовало Министерство туризма Израиля, чтобы поднять настроение людям во время пандемии и карантинных ограничений.
Санта встретил закат в шезлонге. Позже уплыл на берег, забрав с собой рождественскую ель, поскольку она не выживет в солёной воде.
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