Австралийский визажист призывает делать больше косметики для тёмной кожи

Эксперименты с разной косметикой. Для многих женщин это одно из самых любимых занятий. Однако воспользоваться всем..

Эксперименты с разной косметикой. Для многих женщин это одно из самых любимых занятий. Однако воспользоваться всем разнообразием продукции для макияжа могут лишь люди, обладающие светлым цветом кожи.

Для остальных оттенков выбор не такой большой.

Это пытается изменить визажист из австралийского Перта Румбидзаи Мудзенги.

[Румбидзаи Мудзенги, визажист]:

«К сожалению, часто мы видим, что косметику создают для одного оттенка. И нередко начинаешь ощущать, что для нас места нет. Я хочу, чтобы молодёжь поняла, что место для неё есть».

Румбидзаи родом из Зимбабве. Она основала собственную студию визажа. Здесь она показывает имеющуюся косметику для любых типов и оттенков кожи.

[Румбидзаи Мудзенги, визажист]:

«У женщин с другим цветом кожи часто бывает, что их природный цвет искажается».

Посетительницы этих курсов подтверждают, что большие бренды часто делают упор только на светлые оттенки.

[Амелия Сулемана-Кейв, посетительница курсов]:

«Иногда очень сложно найти место, где продают основу под макияж, которая по цвету подходила бы моей коже». [Милсент Цангираи, посетительница курсов]:

«Мне кажется, будто мне не рады. Неудобно ходить за своим оттенком в специализированные магазины».

Местные магазины говорят, что предлагают продукцию для кожи всех цветов. Однако женщины с более тёмным оттенком отмечают, что вынуждены искать специализированные магазины и платить больше за тот же товар.

[Румбидзаи Мудзенги, визажист]:

«Если вы хотите предоставлять услуги, то нужно учитывать всех. Вот как всё просто».

Румбидзаи призывает все косметические компании обеспечить больший выбор косметики.

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