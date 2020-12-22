Модный аксессуар года: какими были маски для лица

Маски для лица в 2020 году стали обязательным аксессуаром в большинстве стран. Теперь это не только..

Маски для лица в 2020 году стали обязательным аксессуаром в большинстве стран. Теперь это не только средство защиты от коронавируса, но и способ показать свой статус или создать стильный образ.

Идеальным способом продемонстрировать своё материальное благосостояние стала самая дорогая в мире маска. Её израильская ювелирная компания сделала для клиента из США. Золотая основа инкрустирована бриллиантами, которых в общей сложности 3600. Стоит изделие полтора миллиона долларов.

После начала пандемии учёные выражали разные мнения по поводу эффективности масок. Некоторые говорили, что длительное ношение масок из ткани может привести к стафилококковым инфекциям. Другие же уверены, что маски эффективны.

[Триша Гринхалг, профессор Оксфордского университета]:

«Поставьте руку перед лицом, подышите и покашляйте на неё, и она станет влажной. Это потому, что изо рта вылетают капельки. Но если немного отойти, капельки не долетают, поскольку испаряются. Идея в том, что необходим барьер, который останавливал бы эти капельки. И, поскольку они довольно большие, ткань эффективно их останавливает».

Когда стало понятно, что маски остаются надолго, дизайнеры по всему миру поспешили адаптировать аксессуар под все случаи жизни. Это свадебный салон в Хорватии. Маски, созданные здесь, отражают торжественность случая.

А так теперь выглядят свадьбы в индийском Кашмире. Церемонии, на которые раньше приглашали сотни гостей, уже не такие масштабные. Здесь, например, гостей всего 150. Все в масках и периодически пользуются антисептиком.

В Украине маски украшают традиционной вышивкой. А в Италии эти аксессуары производят из материала, сотканного на 200-летних станках.

Ещё один итальянский модный дом решил отказаться от производства платьев и вечерних нарядов и посвятил себя производству масок для врачей. При этом эксперты отмечают, что тканевые аналоги лучше, чем стандартные медицинские.

[Триша Гринхалг, профессор Оксфордского университета]:

«Их можно носить дольше. Проблема с медицинскими масками в том, что они сделаны из кусочков картона и бумаги, они немного колются. Для длительной носки они не подходят».

При этом и у тех, и у других масок есть общая проблема. Они абсолютно не подходят глухим и людям с нарушением слуха.

[Майкл Конли, житель США]:

«Проблема в том, что я слышу звуки, но не могу их различить. Я обычно читаю по губам. Я делаю это всю жизнь. Но если я не вижу выражение лица человека и не могу читать по губам, то не понимаю, что он говорит».

Специально для слабослышащих стали делать маски с прозрачными вставками. Они появились везде: от США до России.

В Нидерландах разработали «умную» маску, которая следит за физическим состоянием человека. Так, она измеряет температуру и частоту дыхания. Она также предупреждает, когда маску следует заменить.

И напоследок о масках как о произведениях искусства. Гонконгский художник делает их из самых необычных материалов. В ход идут обрезки ткани, резиновые перчатки и даже пищевые контейнеры.

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