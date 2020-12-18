Японская компания представила костюм для идеального определения размеров одежды

Японский интернет-магазин представил обновлённую версию своего костюма, который помогает измерить размеры тела. Первый его вариант оказался..

Японский интернет-магазин представил обновлённую версию своего костюма, который помогает измерить размеры тела. Первый его вариант оказался не очень успешным, поскольку определял параметры тела плохо.

Теперь же представитель компании говорит, что точность увеличилась в разы, а погрешность составляет всего три миллиметра.

[Масахиро Ито, представитель Zozo]:

«Последний костюм включает более 20 тысяч маркеров для измерения. С таким их количеством нет ни одной части тела, которую невозможно было бы измерить. Сканируются все части. Разрешение последнего костюма в 50 раз выше предыдущего».

Для сканирования нужно надеть костюм и загрузить приложение Zozo. Потом нужно встать перед включённой камерой и сделать поворот на 360 градусов.

Система анализирует маркеры и составляет 3D-модель тела. Затем эту модель нужно загрузить на сайт онлайн-магазина, чтобы система подобрала идеально подходящую по размеру одежду.

[Масахиро Ито, представитель Zozo]:

«Клиенты сначала узнают размеры своего тела, определяют точный размер одежды онлайн, а потом они рады, когда одежда прибывает и идеально им подходит. Вот таким должен быть онлайн-шоппинг».

Предыдущая версия костюма вызвала много критики. Она неправильно определяла размеры. В итоге компания не получила ни положительных отзывов, ни прибыли и была вынуждена покинуть рынки Европы и США.

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