Японский ритейлер Zozo выпустил очки, определяющие тон кожи лица

Японский онлайн-ритейлер Zozo представил свою новую разработку. Это очки, которые умеют с точностью определять тон кожи..

[Масахиро Ито, исполнительный директор Zozo]:

«Обычно в Японии вы идёте в большой универмаг, подходите к стойке и потом пробуете товары. Мы пытаемся заменить этот процесс с помощью технологий и позволить клиентам с уверенностью покупать онлайн».

Японский онлайн-ритейлер Zozo представил свою новую разработку. Это очки, которые умеют с точностью определять тон кожи лица. Они особенно пригодятся во времена пандемии, когда многие остаются дома и делают покупки через интернет.

Очки работают в паре с приложением на смартфоне. В него встроена функция дополненной реальности. То есть клиенты могут увидеть, как косметика будет выглядит на лице.

[Масахиро Ито, исполнительный директор Zozo]:

«После сканирования лица вы узнаёте свой тон. Затем на странице с товаром вы увидите, что он будет подсвечен. То есть ваш цвет будет выделяться, а потом можно будет выбирать его, или тона светлее и темнее».

Очки пока доступны для предварительных заказов. Их выпустят ограниченным тиражом.

[Масахиро Ито, исполнительный директор Zozo]:

«Очень сложно купить косметику, если не знаете, какой цвет выбрать. Мы выяснили, что труднее всего выбрать основу под макияж. Мы же можем предоставить инструмент для тех, кто только начинает покупать онлайн и исследует разные бренды».

Ранее компания выпустила костюм, который помогает определить размеры одежды, а также коврик, с помощью которого можно точно выяснить размер стопы.

Все эти инновации создали на фоне роста популярности интернет-продаж. А во времена пандемии они могут стать незаменимым инструментом онлайн-шопинга.

Впрочем, первая версия костюмов компании была недоработанной и неправильно измеряла параметры тела. Компания обещает, что его новая версия будет выдавать данные с точностью до миллиметра.

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