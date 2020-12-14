Маски как украшения: греческий дизайнер использует для декора стразы, камни и перья

[Надия Беле, производительница ювелирных украшений]:«К сожалению, похоже, что положение дел сохранится, и этот аксессуар останется в нашей жизни надолго. Я подумала, что можно сделать его более привлекательным, ведь все мы нуждаемся в красоте».

Приближаются рождественские праздники, и производительница ювелирных украшений из Афин спешит закончить коллекцию искусно украшенных масок. Она решила декорировать их камнями, кристаллами, бусинами и перьями, чтобы хоть немного скрасить карантинное Рождество.

Маски стали неотъемлемым аксессуаром во многих странах мира. Надия говорит, что в новогодние и рождественские праздники красивые маски будут трендом.

[Надия Беле, производительница ювелирных украшений]:

«Теперь с приближением праздников появилась возможность надеть наши декорированные маски во время вечеринок и почувствовать себя лучше».

Она также отмечает, что каждое изделие декорирует вручную и с учётом всех пожеланий клиентов. С ними общается по видеосвязи. Впрочем, по её словам, она бы с радостью отказалась от этого защитного средства.

[Надия Беле, производительница ювелирных украшений]:

«Многие большие модные дома интегрировали маски в свои коллекции. К сожалению маски стали частью моды. Лично мне этот аксессуар не очень нравится, надеюсь, что скоро мы сможем от них избавиться и никогда не наденем снова».

Среди клиентов Надии – многие греческие знаменитости. Она говорит, что в новогодние праздники помимо масок ещё одним горячим товаром станут обручальные кольца.

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