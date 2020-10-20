Декоративные топоры и секиры: уральские мастера черпают вдохновение в книгах и истории

Эти кованые топоры, секиры и мечи могут украсить самую изысканную коллекцию холодного оружия. Уральские мастера из..

Эти кованые топоры, секиры и мечи могут украсить самую изысканную коллекцию холодного оружия. Уральские мастера из города Верхняя Пышма создают все изделия вручную. Их работы навеяны фильмами, книгами и самой историей.

[Ильдар Аблиев, совладелец мастерской]:

«Нас в первую очередь привлекли топоры вот с такой бородой. Такие топоры делали в средние века – в XIV, XII, XIII веке. Постепенно на территории России, начиная с XVII века, такие топоры перестают делать».

Процесс ковки очень ответственный. От печи отходить нельзя, чтобы не пережечь заготовку. Иначе она будет испорчена и начнёт рассыпаться.

[Георгий Петровский, кузнец]:

«Сама по себе красота в том, что у тебя из маленького кругляка получается целое изделие. Людям показываешь, из чего изначально делается. Ильдар раньше показывал кругляшки-заготовки. В принципе, очень сложно поверить, что из маленькой такой штучки можно отковать целое изделие».

А вот топорища делают на станке для фрезерования с числовым программным управлением.

Все модели топоров проходят строгую проверку.

[Ильдар Аблиев, совладелец мастерской]:

«Большинство топоров, которые у нас сейчас есть, мы их делаем для себя, тестируем, пробуем, пробуют наши друзья, дают отзывы, мы в них что-то меняем, улучшаем, и дальше они идут в производство».

Ремесленники делают не только коллекционные топоры, но и рабочие. Никита Татаринов купил у уральских мастеров уже восьмой инструмент.

[Никита Татаринов, житель села Нижняя Синячиха]:

«На мой взгляд, это один из самых универсальных топоров. Я им делаю от малого до великого. Это, например, от заготовки дров и даже сооружения какого-то небольшого укрытия в лесу, если это нужно; до резьбы по дереву. Например, что-то построгать – ложку сделать, лопатку какую-то».

В мастерской делают примерно по 150 топоров в месяц, в том числе выполняют индивидуальные заказы. Изделия стоят от шести до 17 тысяч рублей. Главные покупатели – охотники, рыбаки и туристы. Пока топоры продаются только в Екатеринбурге. Уральские умельцы надеются, что когда-нибудь их можно будет купить в магазинах по всей России.

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